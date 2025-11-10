Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

Lübnan’da yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Libya’nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, 893 bin dolar kefalet karşılığında tahliye edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Aralık 2015’ten bu yana cezaevinde bulunan Hannibal Kaddafi, avukatlarının kefalet bedelini ödemesinin ardından tahliye edildi.

Lübnanlı yargıç Zahir Hammade, 6 Kasım’da Kaddafi’nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürmüş ve serbest bırakılmasına onay vermişti.

2015'TEN BU YANA TUTUKLUYDU

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015’te Suriye’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan’a getirilmiş ve burada gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, Şii din alimi Musa es-Sadr ile iki arkadaşının 1978’de Libya’da kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut’ta tutuklu bulunuyordu.

Lübnan’daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, Sadr’ın kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutarken, dönemin Libya yönetimi bu suçlamaları reddederek Sadr ve beraberindekilerin Trablus’tan ayrılıp İtalya’ya gittiklerini ileri sürmüştü.

1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.