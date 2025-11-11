BIST 10.811
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.609,04
HABER /  GÜNCEL

Sürücü adayı 128. kez girdiği ehliyet sınavında başarısız oldu

Sürücü adayı 128. kez girdiği ehliyet sınavında başarısız oldu

İngiltere’de bir sürücü adayı, sürücü belgesi alabilmek için girdiği teorik sınavda 128. denemesinde dahi başarılı olamadı. Aday bugüne kadar yalnızca sınav ücretlerine yaklaşık 3 bin sterlin harcadı.

Abone ol

AA Driving School tarafından açıklanan verilere göre, bir başka sürücü adayı ise 75. denemesinde sınavı geçmeyi başardı. Her teorik sınavın ücreti 23 sterlin olduğu için, bu aday toplamda 1.725 sterlin ödemiş oldu.

Sürücü adaylarının önce teorik sınavı geçmeleri, ardından pratik sınava girebilmeleri gerekiyor. Teorik sınav, çoktan seçmeli sorular ve tehlike algılama videoları aracılığıyla trafik kurallarını ve güvenli sürüş bilgilerini ölçüyor.

Çoğu kişi tarafından hafife alınıyor

AA Driving School’un yöneticisi Emma Bush, başarı için tekrar ve hazırlığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Teorik sınavı geçmek, tam sürücü belgesine giden ilk adım. Ancak gereken bilgi düzeyi çoğu kişi tarafından hafife alınıyor. Hayatın yoğunluğu, stres ve zaman baskısı da başarısızlığa neden olabiliyor.”

Bush, çok sayıda deneme yapan adayların kararlılığının takdir edilmesi gerektiğini vurgularken, bu durumun “istisna” olduğunu ve çoğu adayın birkaç denemede başarıya ulaştığını ifade etti.

Pratik sınavda en yüksek deneme sayısı 37

Aynı verilere göre, geçen yıl pratik sınavı geçmeden önce en fazla 21 kez denemede bulunan aday, test ücretlerine göre 1.302 ila 1.575 sterlin arasında ödeme yaptı.

Buna karşılık, iki sürücü adayı pratik sınavı 37 kez denemesine rağmen hâlâ geçemedi. Bu kişilerin her biri yaklaşık 2.200 sterlin harcadı.

Başarı oranı yüzde 50’nin altında

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) verilerine göre, 2024–2025 döneminde teorik sınavı geçenlerin oranı yüzde 44,9, pratik sınavı geçenlerin oranı ise yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

Yetkililer, adayların sınava yalnızca hazır olduklarında girmeleri gerektiğini belirterek, artan sınav yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (Kaynak: TRT Haber)

ÖNCEKİ HABERLER
Bahisten PFDK'ye sevk edilen tek yabancı futbolcu bakın kim oldu
Bahisten PFDK'ye sevk edilen tek yabancı futbolcu bakın kim oldu
Filistinli tutuklara idam cezasını öngören tasarı ilk oylamada kabul edildi
Filistinli tutuklara idam cezasını öngören tasarı ilk oylamada kabul edildi
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı
Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma
Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir
Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü! "Büyük bir lider"
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü! "Büyük bir lider"
Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı
Asgari ücrette konuşulan iki zam oranı ortaya çıktı Sinan Burhan duyurdu
Asgari ücrette konuşulan iki zam oranı ortaya çıktı Sinan Burhan duyurdu
Ali Babacan'dan "ekonomi yönetimini devralır mısınız?" sorusuna yanıt
Ali Babacan'dan "ekonomi yönetimini devralır mısınız?" sorusuna yanıt
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Golan Tepeleri açıklaması
Suriye lideri Ahmed Şara'dan Golan Tepeleri açıklaması
İsrail'den başkanlığı sona ermeden Trump'a İran'da rejimi devir çağrısı
İsrail'den başkanlığı sona ermeden Trump'a İran'da rejimi devir çağrısı