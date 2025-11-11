BIST 10.770
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden böyle itti! O müdür için karar

MANİSA Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin otizmli öğrenci B.U'yu iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Müdür açığa alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü Bekir G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı ortaya çıktı. Olay okul kameralarından da tespit edildi. Otizmli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki B.U.U, Güçlü tarafından merdivenlerden aşağıya atıldı.

O MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Okul Müdürü Bekir G.'nün o görüntüleri medyaya yansıdı. Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

-05.11.2025 tarihinde ilçemizde bulunan bir okulumuzda okul müdürünün öğrenciye yapmış olduğu fiili müdahaleye ilişkin aynı gün soruşturma başlatılmıştır.
-Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır. 

