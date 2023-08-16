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Seydişehir'deki kütüphaneye Osman Nuri Bakırcı'nın ismi veriliyor

Seydişehir'deki kütüphaneye Osman Nuri Bakırcı'nın ismi veriliyor

Hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, Konya Seydişehir'de bulunan ve kullanılmaz halde olan halk kütüphanesini yeniden restore ederek hizmete girmesini sağlıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı arasında imzalanan protokole göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve kullanılamaz halde olan Seydişehir İlçe Halk Kütüphanesi, yıkılarak yeniden yapılacak ve Osman Nuri Bakırcı'nın ismi verilecekti. Ancak 13.11.2018 tarihinde teslim edilmesi planlanan kütüphane, dünya genelinde ağır şekilde etkisini gösteren koronavirüs salgının sebebiyle ertelenmişti. aradan geçen sürenin ardından hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, yeniden kütüphanenin yapılması için kolları sıvadı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile talebini bildiren Osman Nuri Bakırcı'nın ismi, kütüphane tamamlandıktan sonra Seydişehir İlçe Halk kütüphanesine verilecek.

İşte Osman Nuri Bakırcı’nın isminin verilmesi için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne sunulan dilekçe:

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