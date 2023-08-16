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Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü

Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin temsilcileri ile görüştü.

Mehmet Şimşek, Japon yetkililerle yatırım olanaklarını konuştu.

Görüşmenin ardından Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Bakan Şimşek ile bazı Japon şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldiğini duyuruldu.

"Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı konuşuldu"

Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada şu sözler yer aldı:

Büyükelçi Katsumata, 15 Ağustos 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile çeşitli Japon şirketlerinin temsilcilerini resmi konutuna davet etmiştir. Görüşmede Türkiye'ye yönelik yatırımın artışı için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.

"Yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinledik"

Bakan Şimşek de kendi sosyal medya hesabında görüşmeye dair bir değerlendirme yaparak şöyle konuştu:

Türkiye’de yatırımları olan Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinledik. Oldukça verimli bir toplantı oldu.

"Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz"

Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz.
Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sn Takahiko Katsumata’ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız.

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