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Azerbaycan'a sızmaya çalışan Ermeni sabotaj-keşif grubunun üyesi yakalandı!

Azerbaycan'a sızmaya çalışan Ermeni sabotaj-keşif grubunun üyesi yakalandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarına sızmaya çalışan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sabotaj-keşif grubu üyesinin yakalandığını duyurdu.

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Azerbaycan'da Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir grup, ülkeye sızma girişiminde bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.15 sıralarında sabotaj-keşif grubunun terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla Azerbaycan ordusunun Kelbecer şehrindeki İstisu yerleşim birimi yönünde bulunan mevzilerinin arasındaki alanı kullanarak Azerbaycan topraklarına sızma girişiminde bulunduğu belirtildi. Azerbaycan birliklerinin dikkati sonucu Ermeni ordusunun provokasyonunun önlendiği ifade edilen açıklamada Ermeni sabotaj-keşif grubunun bir üyesinin yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin provokasyon girişiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bölgedeki duruma ilişkin yaptığı toplantıyla aynı gün yapılmasını Ermenistan'ın manipülasyon politikasının devamı olarak gördüklerini belirterek, girişimi şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Bakanlık, Ermenistan'ı bölgede durumu gerginleştiren provokatif adım ve açıklamalardan ve Azerbaycan'ın iç işlerine karışma düşüncesinden kaçınmaya çağırarak, uluslararası toplumun kafasını karıştırma girişimlerini sürdürmek yerine yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.

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