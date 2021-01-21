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Sergen Yalçın: UEFA izin vermiyor, mantıksız buldum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasındaki mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş Tenik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi ısınmada ceza sahasında ısınmaya izin verilmediğini söyledi. Yalçın, "Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçak durumda. Mantıksız geldi bana. UEFA yüzünden ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman neden bu statta maç oynatıyorsunuz? Burası da Türkiye Ligi. Kaleciler kenarda ısınıyor" dedi.

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