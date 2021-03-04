Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis'te yaşanan helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Korgeneral Osman Erbaş için duygulandıran bir paylaşım yaptı.Abone ol
Selçuk Bayrakta paylaşımında; ''2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'deki helikopter kazasında şehadete ulaştı Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun'' ifadelerine yer verdi.