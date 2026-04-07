Savunma sanayiinde tarihi adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4'ü imzaladı

ROKETSAN’ın Lalahan’daki yeni üretim tesisleri açılışında Tayfun Blok-4 hipersonik balistik füzesini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda katedilen mesafe, özellikle balistik füze teknolojilerinde dev ilerlemelere sahne oldu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun balistik füze ailesinin en gelişmiş üyesi Tayfun Blok-4, 2025'te IDEF savunma fuarında ilk kez tanıtılmış, hipersonik hız (Mach 5 ve üzeri) ve Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya balistik füzesi olma özelliğiyle öne çıkmıştı.

Füzenin yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 7 ton civarında ağırlığa sahip olduğu ve seri üretime 2026 yılı içinde geçilmesi hedeflendiği açıklanmıştı.

YENİ ÜRETİM TESİSLERİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'nın Lalahan ilçesindeki ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende yeni üretim tesislerinin açılışı yapılırken, Tayfun Blok-4 füzesinin seri üretim teslimatlarına yönelik adımlar da atıldı.

Törende ROKETSAN yetkilileri ve ilgili bakanlar da yer aldı.

MUHALEFETİN "BALIKLARI ÜRKÜTMEYİN" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Erdoğan, konuşmasında muhalefetin geçmişteki eleştirilerine de değindi.

Erdoğan, CHP'nin daha önceki yıllarda Sinop'taki füze denemelerine ve savunma projelerine yönelik "Balıkları ürkütmeyin" ve "Fazla silaha ne gerek var." ifadelerini hatırlattı.

"ONLARA KULAK KABARTSAYDIK, BU GURUR VERİCİ AŞAMALARA ULAŞAMAZDIK"

O eleştirilere somut adımlarla bir kez daha yanıt veren Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Şayet 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor' ya da 'ne gerek var bu kadar silaha, bize kim saldıracak' diyenlere kulak kabartsaydık, bugün bu gurur verici aşamalara ulaşamazdık."

TAYFUN BLOK-4 FÜZESİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Tayfun Blok-4 füzesini yakından inceledi hem de imza attı.

Törenle birlikte, ROKETSAN'ın yeni uydu fırlatma ve patlayıcı ham madde üretim tesislerinin açılışıyla da savunma sanayiinde iki önemli altyapı kazandı.

