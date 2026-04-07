Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ROKETSAN paylaşımı: Değeri 3 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Tesislerde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tesisler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bugün savunma sanayisi alanında devreye aldığımız, tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaşan tesis ve sistemler ülkemiz, milletimiz, güvenlik güçlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.