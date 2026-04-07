Polis noktasına yönelik terör saldırıyla ilgili iki kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısına ilişkin, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin daha yakalandığını duyurdu.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Güvenlik kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren şahısların hem radikal örgüt bağlantıları hem de uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle adli kayıtlarının bulunduğunu açıkladı.

"ÇOK KATMANLI PROVOKASYON" ŞÜPHESİ

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilen saldırganların geçmişlerinin detaylı şekilde incelendiği belirtilirken, mevcut bulguların olayın münferit bir saldırının ötesinde, çok katmanlı bir provokasyon girişimi olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Kaynaklar, saldırının gerçekleştiği nokta ve hedef seçiminin dikkat çekici olduğuna vurgu yaparak, bölgede bulunan İsrail Başkonsolosluğu’nun uzun süredir kapalı olduğunu ve aktif diplomatik faaliyet yürütmediğini hatırlattı.

VALİ GÜL: 2 POLİS HAFİF YARALI

Olay sonrası açıklama yapan Davut Gül, saldırının Levent’te bulunan Yapı Kredi Plaza önünde meydana geldiğini belirtti. Gül, saldırıda 2 polisin hafif yaralandığını, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin ise yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, 2 ŞÜPHELİNİN DAHA YAKALANDIĞINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise soruşturma kapsamında yeni gelişmeleri paylaştı.

Çiftçi, saldırganlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını duyurdu.

Bakan Çiftçi açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini belirterek, yaralanan 2 polisin ameliyatlarının başarıyla tamamlandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

"ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT" UYARISI

Güvenlik kaynakları, olayın “İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik saldırı” şeklinde sunulmasının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, bu tür ifadelerin hem saldırganların oluşturmak istediği algıya hem de uluslararası kamuoyunda yapılabilecek manipülasyonlara hizmet edebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, çatışma anına ait görüntülerin kontrolsüz şekilde paylaşılmasının kamuoyunda panik ve güvensizlik hissi oluşturabileceği, bu nedenle teyitsiz içeriklerin dolaşıma sokulmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, saldırının arka planının, faillerin bağlantılarının ve olası organizasyonel yapıların tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve bağlantılı tüm unsurların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.