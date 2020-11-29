BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
GÜNCEL

Şanlıurfa Belediyesi Demet Akalın ve Alişan için canlı yayında korona yasağını deldi!

ŞANLIURFA Belediyesi şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için tüm Türkiye'de uygulanan koronavirüs yasağını deldi. İki sanatçı için restoran açtırıldı, müşterilere masaya servis yapıldı. Demet Akalın o anları canlı yayınladı.

Şanlıurfa Belediyesi şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için tüm Türkiye'de uygulanan koronavirüs yasağını deldi. Akalın ve Alişan için Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki restoran açıldı. İkilinin restoranda yemek yediği anları şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştı.

Restorandan çıkıp sıra gecesine gittiler

Alevli kebap tepsisinin önünde tesisin sorumlusu ile Demet Akalın arasında ilginç de bir diyalog yaşandı. Demet Akalın 'Buradan nereye gidiyoruz?" diye sorunca, görevlinin "Kızılkoyun'a gidiyoruz, size orda sıra gecesi düzenleyeceğiz. Çiğ köfte, künefe ikram edeceğiz" sözleri dikkat çekti. 

Restoranlarda yemek servisi yasak!

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri sadece paket servis olarak hizmet verebiliyor. Restoranlarda müşterilere masalarda servis yapılması yasak...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Yalçın'dan CHP'li Başarır'a tepki: Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir
8 bin polis alımı yapılacak! Polis Akademisi Başkanlığı açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı
Roma'nın tesislerinde 15 adet bomba bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kudüs meselesi, 20. yüzyılın kilit meselesidir
Bekir Pakdemirli açıkladı! 5.2 milyar liralık tarım üretimi taşkınlara karşı koruma altına alınıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da yürek sızlatan görüntüler! Sokağa çıkma yasağı acı manzarayı ortaya çıkardı
Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi
3 yıllık pasaport harcı kaç para oldu 2021 yeni zam geldi
CHP'li Ali Mahir Başarır 'devletin ordusu Katar'a satıldı' dedi kıyamet koptu
Rusya'da hayatının hatasını yaptı! Antifrizin kalitesini çakmakla denedi o anlar kamerada
2021 pasaport harç ücretleri 1 yıllık pasaport harcı kaç para oldu?
Evde ravioli nasıl yapılır?
6 aylık pasaport harç parası 2021 kaç para oldu?