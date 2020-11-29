Şanlıurfa Belediyesi Demet Akalın ve Alişan için canlı yayında korona yasağını deldi!

Şanlıurfa Belediyesi şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için tüm Türkiye'de uygulanan koronavirüs yasağını deldi. Akalın ve Alişan için Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki restoran açıldı. İkilinin restoranda yemek yediği anları şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştı.

Restorandan çıkıp sıra gecesine gittiler

Alevli kebap tepsisinin önünde tesisin sorumlusu ile Demet Akalın arasında ilginç de bir diyalog yaşandı. Demet Akalın 'Buradan nereye gidiyoruz?" diye sorunca, görevlinin "Kızılkoyun'a gidiyoruz, size orda sıra gecesi düzenleyeceğiz. Çiğ köfte, künefe ikram edeceğiz" sözleri dikkat çekti.

Restoranlarda yemek servisi yasak!

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri sadece paket servis olarak hizmet verebiliyor. Restoranlarda müşterilere masalarda servis yapılması yasak...