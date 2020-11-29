İstanbul'da yürek sızlatan görüntüler! Sokağa çıkma yasağı acı manzarayı ortaya çıkardı

TÜM Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından 28 Kasım 2020 akşamı sosyal medyadan paylaşılan görüntüler infial yarattı. İstanbul Saraçhane’de bisikletçiler alt geçidi de olarak bilinen Haşim İşcan Geçidi’nde kaldırımlarda yatan onlarca evsizin hali yürek burktu.

Uzun bir süredir Saraçhane’deki parklarda geceleri geçiren evsizlerin bir süredir Haşim İşcan Geçidi’ndeki bisiklet satan dükkanların önünde gecelediği öğrenildi. TÜMYAD’ın evsizlerin halini paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İBB o kişileri otellere yerleştirdi

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Alana giden zabıta ekipleri büyük bir çoğunluğunu Türk vatandaşların oluşturduğu 30 kişiyi araca bindirerek bir otele yerleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık "Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik" dedi.