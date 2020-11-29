Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 46 bin kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti. Protestolarda akşam saatlerinde tansiyon yükselmiş, göstericiler polisle çatışmış ve çok sayıda aracı ateşe vermişti.

Bastille Meydanı’nda bulunan Merkez Bankası, bir grup gösterici tarafından ateşe verildi.

Alevler binanın içine ulaşmazken, Merkez Bankası’nın hemen yanında bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevlere içerisinde kaldı. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.

Başkent Paris ve ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşen protestolar devam ediyor.