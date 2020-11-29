HDP’liler ile evlat nöbeti tutan aileler arasında gerginlik: Hoşt senin sülalendir

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın sona erdiği 10.00’dan sonra kaldığı yerden devam ederken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik sırasında bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’a 'hoşt' demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis ekipleri HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP’lilerin karşı karşıya gelmesini önledi. Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.