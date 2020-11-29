BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
YEREL

Kadıköy’de eğlence mekanına gece baskını! 103 kişiye 324 bin lira cezai işlem uyguladı

İSTANBUL Kadıköy’de polis ekipleri korona virüs kısıtlamalarına rağmen gece saatlerinde açık olan bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Ekipler mekanda bulunan 103 kişiye toplamda 324 bin lira cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs kısıtlamasına rağmen Kadıköy'den gelen görüntüler pes dedirtti.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde korona virüs kısıtlamalarına uymayan eğlence merkezlerine baskın düzenledi.

Polis ekipleri gece 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi bulunan bir eğlence mekanına düzenlediği baskında eğlence merkezinde bulunan 103 kişiye cezai işlem uyguladı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 250 liradan olmak üzere toplamda 324 bin 450 lira idari para cezası uygulayan ekipler mekanda bulunan bir kişiyi de silahlar kanununa muhalefetten gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Yalçın'dan CHP'li Başarır'a tepki: Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir
8 bin polis alımı yapılacak! Polis Akademisi Başkanlığı açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı
Roma'nın tesislerinde 15 adet bomba bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kudüs meselesi, 20. yüzyılın kilit meselesidir
Bekir Pakdemirli açıkladı! 5.2 milyar liralık tarım üretimi taşkınlara karşı koruma altına alınıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa Belediyesi Demet Akalın ve Alişan için canlı yayında korona yasağını deldi!
İstanbul'da yürek sızlatan görüntüler! Sokağa çıkma yasağı acı manzarayı ortaya çıkardı
3 yıllık pasaport harcı kaç para oldu 2021 yeni zam geldi
Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi
CHP'li Ali Mahir Başarır 'devletin ordusu Katar'a satıldı' dedi kıyamet koptu
2021 pasaport harç ücretleri 1 yıllık pasaport harcı kaç para oldu?
Rusya'da hayatının hatasını yaptı! Antifrizin kalitesini çakmakla denedi o anlar kamerada
6 aylık pasaport harç parası 2021 kaç para oldu?