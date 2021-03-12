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Sanayi üretim rakamları! TÜİK açıkladı: Yıllık yüzde 11,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi ocak ayında yüzde 1,0 arttı. Yıllık ise yüzde 11,4 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artış kaydederken, bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Sektörler

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,0 arttı
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

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