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İzmir'de ekmek arasında çıkanlar pes dedirtti: Ne olduğunu bilmiyorum

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de polis ekipleri, GBT sorgusu yapılan şahsın ekmeğinin arasında yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine Doğan A. (34) isimli şahıs durdurularak GBT sorgusu gerçekleştirildi. Bu sırada şüphelinin elinde bulunan poşeti de inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş ve ağırlığı yaklaşık 518 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Ekipler tarafından ilk sorgusu gerçekleştirilen Doğan A’nın, paketi Antalya’ya götürmek için yaklaşık iki ay önce Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bulunan S.Ö’den aldığı fakat paket içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, yankesicilik ve hırsızlıktan suç kayıtlarının bulunduğu bilgisi edinildi.

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