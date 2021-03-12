Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen makam aracını sattı bakın o parayla ne yapacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını sattığını duyurdu. Taşdelen, oradan gelen parayı da ne için kullanacağını açıkladı.

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını sattığını açıkladı. Başkan Taşdelen’in makam aracı 452 bin TL, belediyenin eski makam araçlardan minibüs tipi makam aracı ise 160 bin TL'ye satıldı.

Satış haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Taşdelen, "Üst marka makam arabasını sattık. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor ekonomik şartlarda, kamu örnek olmalı ve tasarruf etmelidir. Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır" dedi.

Taşdelen, elde edilen gelirle ilgili ise “Makam aracının satışından gelen parayı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapacağımız sosyal yardımlarda kullanacağız” açıklamasını yaptı.