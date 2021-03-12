BIST 1.556
DOLAR 7,56
EURO 9,03
ALTIN 415,86
HABER /  YEREL

İstanbul'da 'polisiz' deyip önünü kestiler! Sürücüye kabusu yaşattılar

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü keserek sürücü ve yanındaki kadının 4 bin 500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı.

Abone ol

Olay, Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Aksaray istikameti Sağmacılar viyadüğüne saat 01.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobille, CT 5494 BT Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü kesti. Araçtan inen kişiler, polis olduklarını söyleyerek Bulgaristan uyruklu sürücü Marev Martin Georgiev'in ve beraberindeki kadının 4 bin 500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı. Aracın anahtarını da alan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yabancı uyruklu sürücü ve beraberindeki kadın yolcudan tercüman aracılığıyla bilgi aldı. Polis ve sürücü, şüphelilerin aldıkları aracın anahtarını atma ihtimali üzerine yol kenarında arama yaptı. Sürücü, aramalar sırasında şüphelilerin yol kenarına attığı anahtarı bulunca derin bir nefes aldı. Sürücü ve beraberindeki kadın yolcu, ifadeleri alınmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Toplayan Tekirdağ'da ona getiriyor Avrupa'dan sipariş yağıyor! 24 saat üretiyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Demir'den F-35 açıklaması: Hem Türk hem Amerikan şirketlerinin hak kayıpları var
Samsun'da 'nefes alamıyorsunuz' deyip anlattı: Neredeyse ağlayacaktım
Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi
Fenerbahçe Boupendza için masaya oturuyor
Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun detayları taksiyle saatlerce dolaşmış
Milyonları ilgilendiriyor! Kahramanmaraş'ta mahkemeden emsal kredi kararı
Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı! 11 kişi öldü
Meral Akşener'den kendisini dayanışma için arayan Karamolloğlu'na teşekkür
Jaap Uilenberg'ten yabancı hakem açıklaması
Vatandaşı kandıran sitelere çekidüzen! Bakanlık harekete geçti
Yorumlar