Tekirdağ'da toplayan ona getiriyor Avrupa'dan sipariş yağıyor

2000 yılından bu yana bu sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Torun, "Ayda yaklaşık 2 bin 500 ton atığı geri dönüştürüyoruz. Bu ürünleri aralarında İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin de olduğu 15 ülkeye gönderiyoruz." dedi.