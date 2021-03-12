Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün tanıtacağı ekonomi reform paketinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün saat 15.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda reform adımları hakkında bilgi verecek. İşte paketin ayrıntıları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün saat 15.00'te açıklanacak Ekonomik Reform Paketi’nin ayrıntıları netleşmeye başladı. Reformun, kamu giderlerini kısması, yatırımları artırması hedefleniyor.

Geçen hafta açıklanan 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren İnsan Hakları Eylem Planı’nda olduğu gibi Ekonomik Reform paketinde de amaç, hedef ve faaliyetler yer alacak.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenleme, fiyat istikrarının sağlanması, yatırımların artırılması, cari açığın azaltılması gibi alanlarda önemli adımları içeriyor.

Temel amaçlar arasında yer alan, fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonla mücadele alanında Fiyat İstikrar Komitesi kurulması bekleniyor.

Doğrudan yabancı yatırımların artırılması

Yatırımların artırılması ve cari açığın azaltılması noktasında ise özellikle doğrudan yabancı yatırımların artırılması için, yatırım ikliminin düzenlenmesi planlanıyor. Yabancı yatırımcıları çekmek üzere hukuk alanında yapılacak düzenlemeler İnsan Hakları Eylem Planı’nda duyurulmuştu.

Yatırımın cazip hale gelmesi için sağlanacak özel teşvikler, yatırımı kolaylaştırmak için bürokrasinin azaltılması, uygun yatırım yeri temini gibi mekanizmalar oluşturulacak. Cari açığın azaltılması için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Proje Bazlı Teşvik Sisteminde öngörülen teşvikler güçlendirilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak

Kamuoyunda, Gıda Komitesi olarak bilinen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi benzeri bir Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak. Gıda Komitesi, resmi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı oluşturuyor. Ancak, bu alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de komite toplantılarına katılıyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin Gıda Komitesi’nden daha geniş yapıya sahip olması, asli unsurlarını yine kamunun oluşturmasıyla bekleniyor. Komitede, tarım, sanayi, hizmetler gibi temel sektörlerin temsilcilerinin de yer alması bekleniyor.

Dijital Bankacılık lisansı

Yeni dönemde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda radikal bir değişiklik yapılarak, şube olmaksızın sadece dijital ortamda hizmet verecek bankaların kurulmasının önü açılacak. Bu sistem halen bankaların, reklamlarında kullandığı, internet ve cep bankacılığından farklı olacak.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu çıkarılacak

2022’de tamamlanması öngörülen İstanbul Finans Merkezi projesinin hayata geçmesiyle birlikte, uluslararası finans kuruluşlarının burada faaliyete geçmesini cazip hale getirmek için çalışmalar yapılacak. Çalışmaların temelini kısa süre içinde TBMM’ye sunulacak İstanbul Finans Merkezi ile ilgili yasal düzenleme oluşturacak. Burada özellikle cömert bir teşvik mekanizması kurulacak.

Faizsiz finans yatırımları da çekilecek

Dünya çapında 6 trilyon doları aşan faizsiz finans sisteminin en önemli payı alan Londra’ya alternatif olarak bu alandaki yatırımları Türkiye’ye çekmek üzere de yasal altyapı oluşturulacak.

Bu kapsamda faizsiz finans alanındaki yatırım araçları çeşitlendirilerek, sadece Türkiye’de değil, tüm İslam coğrafyasında faize hassasiyeti olan yatırımların çekilebilmesi amaçlanıyor.