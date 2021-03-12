BIST 1.556
DOLAR 7,56
EURO 9,03
ALTIN 415,86
HABER /  SPOR

Türkiye, Kuzey Makedonya'yı set vermeden geçti

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Elemelerde 2'de 2 yapan Millilerimizde Mina Güneş 14 sayılık performansıyla en skorer isim olurken; ona Bianka İlayda 10, Ece 9, Ceylin 8, Defne 7, Ceyda 6, Talya 1 sayıyla katkı sağladı. Millilerimiz, elemelerdeki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

SALON: Vlade Divac

TÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)

KUZEY MAKEDONYA: Gjorgievska, Trpenovska, Gjorkovska, Djonlaga, Trajkova, Trifunovska

SETLER: 25-11, 25-13, 25-12

SÜRE: 55 dakika (15′, 19′, 21′)

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Yüz yüze eğitime kar engeli! Bingöl Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul'da DEAŞ soruşturması! 10 ilçede 19 kişi için gözaltı kararı verildi
İzmir'de ekmek arasında çıkanlar pes dedirtti: Ne olduğunu bilmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün tanıtacağı ekonomi reform paketinin detayları...
AFAD açıkladı! Ağrı Doğubeyazıt'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Cihat Yaycı'dan sert açıklamalar: Yunanistan'a saldırı silahı veren Amerika S'400'ü bize soramaz
Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır için sıraya dizildiler
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde vekalet verince yakalandı
İzmir'de ilişkiye girip boğazına mendil soktu! Gömdükleri çukurun üzerinde bakın ne yaptılar
Yorumlar