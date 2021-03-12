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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Haklarında karar çıkarılan 16 şüphelinin 5'inin mahrem sorumlu, 1'inin aktif subay, 5'inin aktif astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 3'ünün de ihraç astsubay olduğu öğrenildi.

Öte yandan, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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