Barcelona gelecek sezon takımı yeniden kuruyor

Barcelona, 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ancak gelecek sezon turnuvaya geri dönüş planlaması çoktan başladı.

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Mali ve sportif açıdan birçok kriz içinden geçen Barcelona köklü değişimler için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barça'nın tek hedefi La Liga ve Kral Kupası kaldı.

Yeni başkan Joan Laporta, tıpkı 2003'teki gibi Barça'yı yeniden iddialı konuma taşıyabilmek için gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Marca'nın haberine göre, Laporta başta Lionel Messi'yi takımda tutmak üzere yeniden yapılanmanın adımlarını atmaya başladı ve ilk 11 için isimleri belirlemeye başladı.

Kaleci

2025'e kadar sözleşmesi bulunan Marc-Andre ter Stegen, başkan için az endişe verici bir konumda ve ilk seçenek olarak kulüpte kalacak.

Savunma

Sağda 2020 yazında gelen Sergino Dest, stoperde ise Gerard Pique - Ronald Araujo ikilisi sezon ortağı olacak. Sol tarafta ise performanslarıyla ilgili bazı endişelere rağmen Jordi Alba yer alacak.

Orta saha

Barça orta sahanın merkezinde Frenkie de Jong ve Pedri'nin yeri garanti olarak öne çıkıyor. Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Georginio Wijnaldum transferiyle orta sahanın alternatif daha eklenecek. Kanatlarda, Ousmane Dembele sağdaki konumunu korurken, Ansu Fati solda olacak.

Forvet hattı

Laporta, Messi'nin projesinin temel ayaklarından biri olmasını istiyor ancak yine de Arjantinli yıldızı kalmaya ikna etmesi gerekiyor. Laporta, Messi'nin Camp Nou'da devam etmesini sağlamak için iyi bir teklif yapmaya çalışacak ve bu çabadaki en büyük koz Messi'nin yakın arkadaşı Sergio Aguero olabilir. Olası bir başka transfer ise Koeman'ın talebi üzerine Lyon ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona eren Memphis Depay olacak.

Yedek kadro

Neto, Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Trincao, Riqui Puig, Illaix Moriba, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Philippe Coutinho, Mingueza ve Sergi Roberto muhtemel seçenekler olacak. Ancak, Barcelona'nın bu yaz para kaynağı yaratması için satış yapması gerekecek, bu nedenle rotasyon listesindeki hiçbir oyuncunun devamlılığı garanti altında değil.