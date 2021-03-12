BIST 1.556
DOLAR 7,56
EURO 9,03
ALTIN 415,86
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da DEAŞ soruşturması! 10 ilçede 19 kişi için gözaltı kararı verildi

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,  DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda para tranferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de ekmek arasında çıkanlar pes dedirtti: Ne olduğunu bilmiyorum
DSÖ açıkladı! Mayısa kadar 237 milyon aşı dağıtacak
AFAD açıkladı! Ağrı Doğubeyazıt'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Cihat Yaycı'dan sert açıklamalar: Yunanistan'a saldırı silahı veren Amerika S'400'ü bize soramaz
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde vekalet verince yakalandı
İzmir'de ilişkiye girip boğazına mendil soktu! Gömdükleri çukurun üzerinde bakın ne yaptılar
Ramazan gelmeden Diyanet bir günlük fitre ücretini belirledi! Fitre 30 lira oldu
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen makam aracını sattı bakın o parayla ne yapacak
11 asker şehit düşmüştü! Yaralı Yüzbaşı Ender Uzunçakmak kız kardeşine emanet!
Galatasaray'da Belhanda'dan sonra iki isim daha topun ağzında
Yorumlar