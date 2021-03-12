İstanbul'da DEAŞ soruşturması! 10 ilçede 19 kişi için gözaltı kararı verildi

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda para tranferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.