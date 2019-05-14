Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımı yer almayacak

UEFA'nın yeni organizasyon yapısına göre 2024'ten itibaren takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyecek.

UEFA, uzun zamandır yaptığı toplantılarla turnuvalarını gözden geçiriyor. Çekişmeyi arttırmak için çalışmalar yapan yetkililer son yaptıkları düzenlemeyle Türk futbolseverleri bir hayli üzecek.

UEFA'nın yeni organizasyon yapısına göre artık 3 tane Avrupa kupası olacak. Bunlardan biri Şampiyonlar Ligi, diğeri UEFA Avrupa Ligi ve yeni kurulacak olan Avrupa Ligi 2.

2024'ten itibaren Türk takımları olmayacak

Yenişafak'ta yer alan habere göre; UEFA'nın yaptığı çalışma kapsamında 2024'ten itibaren takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Peki bunun sebebi ne? Mevcut sistemde Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 32 takımın 30'u liglerinden geliyor, bunlara Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları ekleniyor.

Eleme söz konusu değil

2024'ten sonra 32 takımın 24'ü Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsündeki en iyi 24 takım olacak. Küme düşecek 8 takımın yerlerini, elemelerden gelecek 4 lig şampiyonu ve mevcut Avrupa Ligi'nin en iyi 4 takımı alacak. Lig ikincimizin eleme oynaması ise artık söz konusu değil.

Dört takımdan biri olmak şart

Dolayısıyla Süper Lig'i şampiyon bitirecek olan takımımız elemelerden bilet alacak dört takımdan biri olmak durumunda. Bunu biraz daha sadeleştirmeyi düşünürsek basketboldaki Euroleague sistemine benzetebiliriz. Bilindiği üzere Euroleague'de de takımların liglerdeki durumu önem arz etmiyor.

Başarı yüzdemiz düşük

Bu detaya da bakarsak Şampiyonlar Ligi'ne buradan da takım sokmamız çok zor. Çünkü takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı yüzdesi oldukça düşük. 2024 yılındaki Şampiyonlar Ligi 8 takımlı 4 gruptan oluşacak. UEFA bu organizasyonun ismini lig 1 olarak belirleyecek. Avrupa Ligi 'lig 2' olacak. Yeni kurulacak olan turnuvaya ise 'lig 3' denilecek.