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Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi

Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi

Hollanda'nın Feyenoord Kulübü, orta sahada forma giyen Tonny Vilhena'yı Fenerbahçe'ye önerdi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. asistanaliz.com'da yer alan habere göre; Vilhena, üç hafta önce sarı lacivertli takıma önerildi. Geçtiğimiz kış döneminde gündeme gelen oyuncu için Hollanda kulübü 14 milyon euro istemiş ve transfer gerçekleştirilememişti.

6 milyon euro
Gelecek sezon sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Feyenoord Vilhena'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Hollanda kulübü ise Vilhena için bu sefer 6 milyon euro istiyor.

Fenerbahçe'ye yakın
Orta alan rotasyonu çok olan Fenerbahçe'de, bazı oyuncular elden çıkartılırsa Vilhena'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymesi ise içten bile değil.

38 maçta 7 gol 8 asist
Bu sezon 38 maçta forma giyen 24 yaşında oyuncu, 38 maçta forma giyerken takımına 7 gol - 8 asistlik katkıda bulundu.

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