Şamil Tayyar'dan Arınç'a savcı ayarı

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a savcıya gönderdiği mektup nedeniyle tepki gösterdi. Tayyar, Arınç'ın mektupla savcıya gözdağı verdiğini, bu mektuba papuç bırakılmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, twitter'dan yaptığı açıklamada Ekrem Yeter'e verilen beraat kararıyla ilgili itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a destek verdi.

Açıklamasında TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın mektupla savcıya gözdağı vermeye çalıştığını ifade eden Tayyar, Mehmet Metiner'in tweetini alıntıladı. Tayyar, Arınç için "kötü niyetli adam" nitelemesinde bulundu. İşte Tayyar'ın o açıklamaları;

"Kötü niyetli adam, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gözdağı vermiş! FETÖ’den yargılanan damadına kalkan olmuş. Sayın başsavcım, sakın geri adım atmayın, bu aziz millet yanında. İyiler de en az kötüler kadar cesur olmalıdır. Gerekirse bedel ödeyelim, kötülere fırsat vermeyelim.