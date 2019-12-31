Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. İşte amorti numaraları

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 80 milyon lira. MPİ'den yapılan açıklamada çekilişlerin 20.00-21.00 arasında yapılacağı duyurulmuştu.

Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi'nin çekiliş sonuçları açıklanmaya başladı.

Talihliler Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'daki merkez binasında sonuçları takip edebiliyor.

Milli Piyango İdaresi bu sene yılbaşı özel çekilişini Ankara Kızılay binasında gerçekleştirdi. Milli Piyango’nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri gerçekleşti.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira oldu.