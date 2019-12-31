Almanlar, G.Saray'a transferini duyurdu!

RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, Marcelo Saracchi'nin Galatasaray'a transferinin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Galatasaray'ın sol bek transferinde anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için kulübü RB Leipzig'den resmi açıklama geldi.

RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, evrak işlerinin tamamlanmasının ardından transferin açıklanacağını söylerken, "Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1.5 yıllığına kiralık anlaşma

Galatasray, 21 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.