Haşdi Şabi'den ABD'ye şok tehdit! Tüm askeri üslerini kuşatırız

IRAK 'ta büyük bir gerginlik yaşanıyor. Haşdi Şabi ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etti, Trump yaptığı açıklamayla İran'ı hedef gösterdi. Haşdi Şabi'den ise gerginliği tırmandıracak "ABD'nin askeri üslerini kuşatırız" tehdidi geldi.

Irak'taki Şii milisi gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu'l Ala el-Velayi, "ABD'nin Irak'taki tüm askeri üslerini kuşatma" tehdidinde bulundu. Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Velayi, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin bugün kuşattığı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini "şer elçiliğine" benzeterek, ABD'nin Irak'taki tüm askeri üs ve karargahlarını da yakında kuşatacaklarını ileri sürdü.

Hedefindeki diğer ülkeler

ABD'nin yanı sıra "onun uzantısı ülkelerin" de hedeflerinde olduğunu kaydeden Velayi, söz konusu ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıraladı. Velayi ayrıca 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskınından bugünkü Bağdat Büyükelçiliği baskınına kadar geçen sürenin, 40 yıllık tarihin kısa bir özeti olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçiliği işgal edildi

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti. Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaşanan gerginlik nedeniyle protestoculara elçilik binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri: Bütün Amerikalıları koruyacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise konuyla ilgili bir açıklamaya yaptı. Pompeo ''Irak'taki bütün Amerikalıları koruyacağız'' dedi.