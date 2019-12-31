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Irak'ta şok gelişme! Haşdi Şabi ABD Büyükelçiliği'ni bastı bina tahliye edildi

IRAK 'ta son dakika gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçiliği bastı. Bina ateşe verildi. ABD Büyükelçisi ve çalışanları binadan tahliye edildi. Sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atarak binaya girdi.

Şii milis liderleri de orada

Protestocular, binanın duvarını ateşe verip içeri girdi. Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de protescular arasında yer aldı. Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurdu.

ABD Büyükelçisi binadan çıkarıldı

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti. Reuters haber ajansının haberine göre ise ABD Büyükelçisi ve çalışanları binadan tahliye edildi.

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