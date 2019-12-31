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TFF takımların harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

TFF, Spor Toto Süper Lig takımlarının transfer döneminde harcayacakları limitleri resmen duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Kulüp Adı Takım       Harcama Limiti
1.GALATASARAY A.Ş. 451.659.184-TL
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 179.821.014-TL
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 275.335.170-TL
4.TRABZONSPOR A.Ş. 126.552.658-TL
5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR 97.575.509-TL
6.FENERBAHÇE A.Ş. 224.731.066-TL
7.ANTALYASPOR A.Ş. 59.355.091-TL
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 83.192.355-TL
9.AYTEMİZ ALANYASPOR 100.032.618-TL
10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 69.092.764-TL
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 121.001.299-TL
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 82.439.445-TL
13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107-TL
14.KASIMPAŞA A.Ş. 90.647.027-TL
15.GÖZTEPE A.Ş. 88.726.737-TL
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 96.545.656-TL
17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951-TL
18.YUKATEL DENİZLİSPOR 78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.

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