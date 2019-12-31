Doğu Perinçek'ten pes dedirtecek Doğu Türkistan açıklaması

Doğu Türkistan'da yaşanan katliamlar kan dondururken Çin hükümeti 1 milyon türk kökenli müslümanı da kamplara gönderdi. Bu durum müslümanların büyük tepkisine yol açarken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten herkesi şaşırtan açıklamalar geldi. Perinçek, Çin'in Doğu Türkistan'daki kamplarda Uygur Türkleri'ne eğitim verdiğini söyledi.

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne karşı uyguladığı baskı ve zulüm politikası dünyada tepki çekiyor. Çin ise her defasında kamplarda güzel eğitim verildiğini savunuyor.

Köy enstitüleri gibi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bu iddiayı savundu. Perinçek kamplarla ilgili; "Yalan bunlar yalan. Baştan aşağı yalan. Nasıl Türkiye PKK'yı kesiyor diye propagandalar var bu da onun gibi. Aynı bizim köy enstitüleri gibi meslek öğreten, Çince öğreten, eğitim yapan kamplar. " diye konuştu.

1 milyon türk kökenli müslüman kamplara gönderildi

Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in 2017'den bu yana 'Terörizmle sert mücadele' adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasi eğitim kamplarına gönderdiğini belirtmişti.

Gözaltına alınan ailelerin çocukları alınıyor

Örgüt ayrıca Çinli yetkililerin gözaltına alınmış ya da toplama kamplarına gönderilmiş ebeveynlerin çocuklarını alarak devlet gözetimindeki çocuk esirgeme kurumlarında ve benzeri yatılı okullarda tuttuğu ifade etmişti.