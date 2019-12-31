Yılbaşı menüsü 2020 tarifleri evde yapılacak pratik yılbaşı menüsü

Yılbaşına evde ailesiyle, sevdikleriyle girmek birlikte isteyenler yılbaşı menüsü nasıl hazırlanır ve örnek yılbaşı menüsü araştırmalarına başladı. Mükellef bir yılbaşı sofrası kurmak için en güzel yılbaşı menüsü tariflerini sizler için hazırladık. İşte evde kolayca yapıp misafirlerinizi ağırlayacağınız yılbaşı menüsü

Yılbaşı menüsü tariflerini sizler için hazırladık . Yeni yıla evde sevdikleriyle mükellef bir yılbaşı sofrası ile girmek isteyenler için en güzel yılbaşı menüsünü hazırladık. Sizler için derlediğimiz evde yılbaşı menüsü ile birbirinden lezzetli yemeklerle bu özel geceyi geçirebilirsiniz. İşte, en güzel yılbaşı menüsü tarifleri….

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

5 su bardağı et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

Taze reyhan

Tuz

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

ISPANAK PÜRELİ KİŞ

MALZEMELER

1 kg ayıklanmış ıspanak yaprağı

2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

Yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı tuz

150 gram gravyer peyniri

Kiş için:

2 su bardağı un

150 gram tereyağı

Üç buçuk çorba kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp, doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanak yapraklarını içine atın. İyice karıştırın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın. Süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri ilave edin.

Kiş için: Un ve tereyağını bir kapta yoğurun. su, tuz, yumurta sarısı ekleyip tekrar yoğurun. Tartölet kalıplarına yerleştirin ve 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ispanak püresini, kalıplardan çıkardığınız kişlere yayın. Servis yaparken tekrar fırınlayın.

PÜF NOKTASI

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat ve 1 çorba kaşığı krema da püreye çok yakışacaktır.

.

SUSAMLI PATATES

MALZEMELER

5 adet patates

1 diş sarmısak

1'er çorba kaşığı hardal ve bal

1 tatlı kaşığı tuz, susam

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın. dilediğiniz şekilde dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin. Sarmısak, hardal, bal ve tuzu karıştırın. Patateslerin üzerine sosu gezdirin. Bolca susam serpin. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında, üzeri kızarana dek tutun.

.

KAŞAR PEYNİRLİ VE MISIRLI MÜCVER

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı konserve mısır

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı margarin

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaseye kırın. üzerine un, kabartma tozu ve sıvıyağ ekleyip çırpın. suyu süzülmüş mısır ve kaşar peynirini ilave edip karıştırın. tuz ve karabiberini ayarlayın. margarini bir tavaya alıp kızdırın. mısırlı karışımdan birer çorba kaşığı dolusu alıp tavaya ilave edin. kaşığın tersiyle hafifçe bastırıp yuvarlak şekil verin. arkalı önlü kızartıp kağıt havlu üzerine alın. servis tabaklarına paylaştırıp, sıcak olarak servis yapın.

.

BROWNİ

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 kahve fincanı sıvıyağ

2 nescafe fincanı pudra şekeri

Bir buçuk kahve fincanı süt

1 paket vanilya

1 su bardağı kakao

1 paket margarin

1 paket kekun

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

2 su bardağı un

1 su bardağı kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Yumurta, sıvı yağ, pudra şekeri, süt, vanilya ve kakaoyu mikserle çırpın. Karışımdan 1 su bardağı alıp, kenara ayırın. Ayrı bir yerde margarin, kekun, kabartma tozu, karbonat, un ve cevizi karıştırın. Üzerine, yumurtalı karışımı ekleyip mikserle çırpmaya devam edin. Kalıbı unlayıp, karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Keki fırından alıp, ılınmaya bırakın. Ilındığında, kekin üzerinde delikler açın. Kenara ayırdığınız 1 su bardağı kakaolu karışımı deliklerden içeriye dökün. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.

RENKLİ SALATA

MALZEMELER

1 adet kırmızı kıvırcık

1 adet kıvırcık

1 adet ekşi yeşil elma

50 gram keçi peyniri

1 adet nar

Sosu için:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz

YAPILIŞI

Yıkanıp suyu süzülmüş kırmızı marul ve kıvırcığı elinizle iri parçalar halinde koparıp, servis tabağına alın. Elmayı dörde bölün ve çekirdeklerini çıkarıp, incecik dilimleyin. Peyniri küp şeklinde doğrayın. Elma ve peyniri salataya gelişigüzel yerleştirin. Ayıklanmış nar tanelerini üzerine serpin. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

.