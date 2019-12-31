HABER /  POLİTİKA
ADV Son sezon indirimi

Mansur Yavaş’la davalık olan Necmettin Kesgin’in 6 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti!

İstinaf mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan işadamı Necmettin Kesgin’e verilen 6 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Mansur Yavaş ile 600 bin dolarlık senedin tahsili konusunda mahkemelik olan işadamı Necmettin Kesgin’e Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, Yavaş’a şantaj yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme nitelikli dolandırıcılık suçlamasında ise cezaya gerek görmedi.

6 yıl 6 ay hapis cezasını onadı

Taraflar kararı istinafa taşıdı ve dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10’uncu Ceza Dairesi tarafından görüldü. Yavaş tarafından Kesgin’in nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla cezalandırılması talebi istinaf mahkemesince de reddedildi. İstinaf mahkemesi, Kesgin hakkında verilen 6 yıl 6 ay hapis cezasını ise onadı.

Çocuklara ilişkin müstehcen görüntüden ceza almıştı

Kesgin hakkında Kasım 2019’da Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil siparişi 120 bini geçti! İşte piyasayı sallayan TOGG'un teknik özellikleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Aracı olanlar dikkat! Zorunlu kış lastiğinde ‘zamlı ceza’ yarın yürürlüğe girecek
Fatih Altaylı çok fena saydırdı! Bilim kim bu hıyarlar kim!
Doğu Perinçek'ten pes dedirtecek Doğu Türkistan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! İşte dikkat çeken detaylar
Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı
İmamoğlu Kanal İstanbul için itiraz dilekçesini verdi! Uykularım kaçıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Milli piyango sorgulama 2020 MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı
Atiye dizisi nasıl izlenir Atiye nerede yayınlanıyor paralı mı?
Benzediği organa iyi gelen besinler neler kereviz sapları kemiklere iyi geliyor!
Hamileler yılbaşı gecesi sakın bunları yapmayın!
Yılbaşı menüsü 2020 tarifleri evde yapılacak pratik yılbaşı menüsü
Bugün okullar yarım gün mü öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar 1 yorum