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Fatih Altaylı çok fena saydırdı! Bilim kim bu hıyarlar kim!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı veren TV kanallarına, ödüllerini kimlerin aldığını duyurmadıkları için çok ağır eleştirdi.

Dün TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması birçok TV kanalı tarafından canlı olarak verildi.

Ödüllerin kimlere verildiğini ise neredeyse hiçbir TV kanalı duyurmadı. Bu durumdan rahatsız olan Altaylı, TV kanallarına köşesinden saydırdı.

Türkiye'de bilime verilen değeri ortaya koyan şeylerden birinin de bu olduğunu belirten Altaylı, "Ödülleri kim aldı arkadaşlar?" sorusunu sordu.

İşte Altaylı'nın o yazısının ilgili bölümü:

Ödülleri kim aldı arkadaşlar

Dün TÜBİTAK’ın ve TÜBA’nın Bilim Ödülleri töreni vardı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki konferans salonunda.

Haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.
Bilime ne kadar değer verdiğini anlattı ve orada bulunması zaten bu konudaki niyetini gösteriyordu.

Cumhurbaşkanı konuşunca tüm televizyonlar, tüm gazeteler, tüm internet siteleri Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını geniş geniş, kelimesi kelimesine haber yaptılar.

Ama Bilim Ödülleri’nde bir şeyi unuttu medyamız. Kimlerin ödül aldığını duyurmayı.

Bu ülkede medyanın bilime verdiği değer bu olduktan sonra, bilim milim beklemeyin.

Bilim kim, bu hıyarlar kim!

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