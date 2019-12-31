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Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan ile ilgili flaş gelişme

PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Bozan Karayılan, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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