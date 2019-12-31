HABER /  YEREL
ADV Son sezon indirimi

Hakkari'de korkunç olay! Babasını öldürdü annesini yaraladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, C.Y. (23), tartıştığı babası Mehmet Salih Y.'yi (56) bıçaklayarak, öldürdü, araya girmeye çalışan annesi Behiyehan Y.'yi (47) de yaraladı.

Olay, bu sabah Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikoljik sorunları olduğu öne sürülen 

C.Y., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası Mehmet Salih Y. ile tartıştımaya başladı. Tartışma sırasında C.Y. mutfaktan aldığı bıçak ile babasına saldırdı. Kendisine engel olmak isteyen annesini de yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Anne Behiyehan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. C.Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Olay yeri Van Çatak! Doğum günü kutlayan öğretmenlere 'sarılma' cezası kesildi
Marketlerde yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
Uçaklar iniş yapamayınca yaygara kopardılar ama gerçek başka
Ali Koç'tan Vedat Muriç'e izin çıkmadı veto etti
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün: Davutoğlu’nun Menderes’ten tek farkı idam edilmemiş olması
Bakan Koca'dan 2020'de yeni şehir hastaneleri müjdesi! Bakın hangi illere!
ÖNCEKİ HABERLER
Bir kişinin ölümüne neden oldu ifadesi şoke etti! Ehliyetim yok ama iyi şoförümdür
Yeni yıl kutlama mesajları resimli 2020 yeni yıl sözleri
Beşiktaş'a transferde kötü haber
Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse Süper Lig yıldızlarına fark attı
Mithat Pala Çaykur Rizespor'da
Noterler bugün kaça kadar açık öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar