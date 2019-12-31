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Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi sona erdi

Antalyaspor teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor'da, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

''Kulübümüzde, 15.11.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

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