Ali Koç'tan Vedat Muriç'e izin çıkmadı veto etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Burnley’in Vedat Muriç için yaptığı resmî tekliflere yönetimden veto geldi.
Sezonun ilk yarısını 31 puanla 3.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrilirken sarı-lacivertli yönetimden Vedat Muriç için sürpriz bir karar geldi. Tottenham ve Burnley’in Vedat Muriç için yaptığı resmî tekliflere sarı-lacivertli yönetimden veto geldi.
İngilizlere kapıyı kapadı
Kosovalı golcünün yanına onu zorlayacak bir isim transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefledikleri sezonda Muriç’i satmayacaklarını belirterek İngilizlere kapıyı kapadı.
Ortak payda Fenerbahçe
Başkan Ali Koç’un özel olarak görüştüğü Vedat Muriç de gündeminde transfer değil Fenerbahçe olduğunu söyledi.