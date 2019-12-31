Burçlara göre yılbaşı makyajı nasıl yapılır?

Yılbaşı makyajı nasıl yapılır diye arayanlara yanıt burçlarında gizli. Burcunuza göre yılbaşı makyajı yaparak göz kamaştırabilirsiniz. Yılbaşı makyajı göz, yanaklar, dudak detayları ve kullanılacak renkler sizin auranızı yansıtmalı. İşte burçlara göre makyajın detayları.

Yılbaşı makyajı nasıl yapılır sorusunun yanıtı burcunuzda gizli. Genel özelliklerimizi ve karakterimize etki eden burçlar aynı zamanda görünümümüzde de oldukça etkili! Malum yeni yıl için geri sayım başladı. Arkadaşlarınız, aileniz veya başka herhangi bir planı olanlar için yılbaşında tüm gözleri üzerinde toplamak isteyenler için hangi burç nasıl makyaj yapmalı sorusunun yanıtı...

Aslan, Koç ve Yay burçları dudak makyajına özen gösterin

Her zaman iddialı görünmeyi seven ateş grubunda yer alan Aslan, Koç ve Yay burcu olanlar için yüzde gözleri ve dudakları ön plana çıkaracak makyaj yapabilirler. Yüz hatlarını belirginleştiren tonları tercih edebilirsiniz. Kaşlarınızı belirginleştirerek kırmızı tonlarda bir ruj sürebilirsiniz.

Terazi, İkizler ve Kova burçları yüz hatlarınızı öne çıkarın

Özgürlüğüne düşkün olan Terazi, İkizler ve Kova burcu kadınları özellikle belirgin yüz hatlarını ön plana çıkararak ağırlığı bronzera verebilirler. Yılbaşı gecesinde burun çene ve elmacık kemiklerinizi belirginleştirecek gölgelendirmelere yer vererek ortaya harika bir sonuç çıkarabilirsiniz!

Boğa, Başak ve Oğlak burçları gözlerde pastel vurgular yaratın

Gündelik hayatlarında da sadelikten hoşlanan Boğa, Başak ve Oğlak burçları 'yok gibi makyaj' dediğimiz sade makyajdan yanalar! Yılbaşı gecesi için pastel tonlara ağırlık vererek abartısız bir göz makyajına yönelerek dudaklarda nude bir ruj kullanabilirsiniz.

Balık, Akrep ve Yengeç burçları sadelikten yana olun

Duygunun yoğunluğu ile bilinen Balık, Akrep ve Yengeç burçları yılbaşı gecesinde de sade, duru bir makyaj yapabilirler. Yüz hatlarını ortaya çıkararak soft renkelere yönelebilirsiniz.