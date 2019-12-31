Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün: Davutoğlu’nun Menderes’ten tek farkı idam edilmemiş olması

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa ettiği süreçle ilgili "Davutoğlu’nun Menderes’ten tek farkı idam edilmemiş olması" sözleri tepki çekti.

Gelecek Partisi kurmayları eleştiri oklarını çekmeye devam ediyor. Gündeme gelme adına yapılan çıkışlara bir yenisi daha eklendi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Davutoğlu’nun başbakanlıktan istifa etmesine giden süreçle ilgili çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

Asılarak idam edilen Adnan Menderes ile kıyasladı

Saadet Partisi'nin televizyonu TV5’te konuşan Üstün, Davutoğlu’nun Başbakanlıktan istifa ettiği sürece gönderme yaparak, “Bir saray darbesiyle, yüzde 50 oy almış seçilmiş bir başbakan, iktidardan uzaklaştırıldı. Menderes’e ağıtlar yakıyoruz; yakmamız da lazım. Peki, Davutoğlu’nda eksik kalan ne kalmış? Bir tek idam etmemişler” dedi.

Şeffaflık ve Siyasi Etik Kanunları engellendi

Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olduğu dönemde TBMM’ye “Şeffaflık Kanunu” tasarısı gönderildiğini hatırlatan Üstün, “Biz buna ‘Şeffaflık Yasası’ dedik ama bu yolsuzlukla ve hırsızlıkla mücadele kanunuydu” ifadelerini kullandı. Üstün, “Siyasi Etik Kanunu’nun” da “bir telefonla” engellendiğini savundu.