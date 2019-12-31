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Norwich City Ravil Tagir’in peşinde

Türk futbolunun altyapı konusunda yıldızlaşan kulübü Altınordu'nun 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir’le Premier Lig kulüpleri yakından ilgileniyor.

Son dönemde Türk futboluna yetiştirdiği yıldızlarla büyük katkılar sunan Altınordu, yeni bir ismi daha Avrupa’ya yolcu ediyor. Avrupa’nın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig’den Norwich City, Altınordu’nun genç savunmacısı Ravil Tagir’i transfer etmek istiyor.

Norwich scoutlarının izleyip tam not verdiği 16 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Türkiye’de genç milli takımlarda da oynuyor. Aslen Kazakistan’lı olan Ravil Tagir, Altınordu altyapısından yetişen son dönemin en iyi isimlerinden biri olarak gözüküyor.

Daha önce Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştirip Avrupa’ya çıkmalarında büyük pay sahibi olan Altınordu, şimdi de Ravil Tagir’le meydana çıkıyor.Tagir’i Chelsea ve Manchester City’nin de izlettiği iddia ediliyor.

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