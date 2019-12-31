2020'de WhatsApp'a yeni özellikler gelmeye devam edecek

Dünyada en çok kullanılan mesaj uygulaması WhatsApp'a yeni yıl ile birlikte yeni özellikler gelmeye devam edecek.

WhatsApp’ın 2019 yılında en çok dikkat çeken özellikleri grup davetiye özelliği ve hatırlatma özelliği olmuştu. 2020 yılında ise Snapcaht kulanıcılarının alışık olduğu bir özellik WhatsApp’a eklenecek.

Kaybolan mesajlar özelliği gelecek

2020 yılında WhatsApp’a “kaybolan mesajlar” özelliği eklenecek. Snapchat’ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp’a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.

Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin yeni versiyonları ile birlikte “karanlık mod” daha da önem taşır hale geldi. Birçok uygulama karanlık moda uyum sağladı. WhatsApp’ın da yeni yıl ile birlikte karanlık moda uyum sağlaması bekleniyor.

Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.

WhatsApp’a yeni yılda eklenecek özelliklerdemn biri de “görsel doğrulama” özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.

Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp’ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.