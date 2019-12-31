Uçaklar iniş yapamayınca yaygara kopardılar ama gerçek başka

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yapılamadığına ve çok sayıda uçağın pisti pas geçtiği iddialarına yanıt verdi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, şehri etkileyen fırtına nedeniyle dün 13 uçağın pas geçmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir" denildi.

'Biraz insaf, biraz da izan dolu olsun 2020'

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakların iniş yapamamasını fırsat bilen, bazı medya kuruluşları ve sosyal medyadaki muhalif kesimler yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nı hedef almış, yaygara koparmışlardı.

Bunun üzerine yazar İdris Kardaş, 2018 yılının Nisan-Aralık dönemi Atatürk Havalimanındaki pas geçme sayısı ile 2019 yılının aynı dönemi İstanbul Havalimanındaki pas geçme sayısını paylaşarak, 'Biraz insaf, biraz da izan dolu olsun 2020' temennisinde bulundu.

Kardaş şunları söyledi;

Dünkü olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı açıklaması:



Nisan-Aralık 2018’de Atatürk Havalimanı’nda 1016 uçak pisti pas geçmiş.



Nisan-Aralık 2019’da İstanbul Havalimanı’da 620 uçak pisti pas geçmiş.



Neredeyse yarısı.



Biraz insaf, biraz da izan dolu olsun 2020🤗 https://t.co/hCWSAWto7m — İdris Kardaş (@idriskardas) December 31, 2019

İGA'dan yapılan yazılı açıklamada