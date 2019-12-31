Emine Erdoğan HDP önündeki ailelere ziyaret etti duygulandıran anlar

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 120 gündür nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 62 ailenin umutlu bekleyişi 120’nci gününe girdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da aileleri ziyaret ederek çocuklarının durumu hakkında kendilerinden bilgi aldı.

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Kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyen Emine Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

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