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Donald Trump'tan gerginliği artıracak son dakika açıklaması

IRAK 'ta bugün büyük bir gerginlik yaşandı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği işgal edildi ve bina ateşe verildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan bir son dakika açıklaması geldi. Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ABD'li paralı bir askeri öldürdü ve bir çoğunu da yaraladı. Bizim cevabımız sert oldu ve her zamanda böyle olacak. Şimdi İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırı organize ediyor. Bundan tamamen sorumlu tutulacaklar. Ayrıca, Irak'tan beklentimiz güç kullanarak Büyükelçiliği'mizi korumalarıdır" mesajını paylaştı.

ABD Büyükelçiliği işgal edildi

ABD'nin Irak ve Suriye'deki Hizbullah hedeflerini vurarak 28 kişinin ölümüne sebeb olması Irak'taki Şii milis Haşdi Şabi'yi kızdırdı. Haşdi Şabi milisleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı gerçekleştirdi.

Saldırganlar ABD Büyükelçiliği'nin duvarını ateşe verirken, içeriye girerek işgal etti. Saldırı öncesi büyükelçilikte bulunan ABD personali güvenli bir yere götürüldü. 

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