2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu muhteşem gösteri
Türkiye'de yeni yıla saatler kala 2020 yılını ilk karşılan Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda'da yeni yıla muhteşem havai fişek gösterisiyle girildi. Diğer ülkelerden benzer görüntüler bekleniyor.
2019'un son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu. Yeni yıla ise her zamanki gibi ilk Yeni Zelanda girdi.Yeni Zelanda'da yeni yıl büyük bir coşkuyla kutlandı.
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2020'ye merhaba dediler
Yeni Zelanda, 2020'nin ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi. Binlerce kişi yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterilerini coşku ile izledi.
İşte Yeni Zelanda'dan 2020 manzaraları;
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